SE MOSTRÓ PREOCUPADA. Magaly Medina entrevistó a Sergio George y le consultó sobre la salud de Yahaira Plasencia. Al respecto, el productor musical indicó que no quiere hablar sobre la vida privada de la salsera, pero terminó dando pistas sobre cómo se encuentra la cantante.

Magaly Medina le preguntó a Sergio George lo que todos los fans de Yahaira Plasencia quieren saber, es decir, si dio positivo a COVID-19. “Yo no sabía que iba ir a Rusia, lo único que quiero que grabe, lo que pasa es que en Moscú no hay estudios abiertos ahora”, menciona el productor musical.

Magaly Medina insistió en el tema y le comentó a Sergio George “Ahora que Jefferson Farfán dio positivo a la prueba, ella te ha comentado si le han hecho la prueba”. El productor musical indicó que no le habría preguntado, pero dijo que la escucha bien. “Ella está bien, cuando habló de Yahaira es sólo de música, no me meto en eso, ni me interesa (...) Yo no le pregunté, pero ella está bien, está muy bien, lo que está ansiosa es por grabar, pero en cuestión de salud me contenta todo bien”, indica el productor musical.

Yahaira Plasencia se encuentra en Rusia desde el inicio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus en el mundo y hace un par de semanas Jefferson Farfán recién confirmó que ella se encontraba con él pasando los días de aislamiento social junto a él, por ello desde que se ha enterado que el futbolista dio positivo a la prueba ha mostrado su preocupación, ya que este virus al ser muy contagioso, los que están a su alrededor también podrían ser positivos.

“Ten presente esto: Dios es más grande que todo eso que hoy estás enfrentando, puede que sea difícil confiar pero el señor dijo: bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Así que créele a Dios en medio de esta situación que Dios promete cumplir su palabra”, fue el post que compartió Yahaira Plasencia a minutos de hacerse público la noticia del contagio de Farfán.

