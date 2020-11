SUS DESCARGOS. Magaly Medina habló sobre la conciliación a la que no asistió. La conductora indicó que no se presentó porque fue una decisión que le aconsejó su abogado y también los representantes legales del canal.

Magaly Medina precisa que no piensa pagarle ni un sol a Sheyla Rojas por reparación civil. “Es iluso de parte de ella que piense que el canal y yo nos vamos a sentar a pagarle más de nueve millones de soles, el pozo de la Tinka creo que nunca fue tan grande”, menciona.

La conductora continúo despotricando contra Sheyla Rojas. “Yo no sé en qué cabeza se le puede ocurrir, nosotros hemos sido respetuosos de la libertad de expresión, viene un amigo suyo y muestra su versión de los hechos, o sea esperaban que yo vaya con un cheque en blanco, te doy un millón, no me demandes, no”, agrega.

Magaly Medina indicó que sí asiste a la conciliación va a decir que no piensa pagarle. “Entonces ellos dirán vamos a enjuiciarlos por difamación y violación a la intimidad, entonces yo diré están en todo su derecho y yo también de defenderme con todo lo que tengo”, aclara.

Magaly a Sheyla por reparación civil de 1 millón: "Es iluso que piense que le voy a pagar" | ATV