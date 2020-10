NO SE LE CORRE. Magaly Medina le dedicó gran parte de su programa a Sheyla Rojas. La conductora de Magaly TV La Firme precisó que la ex chica reality dijo cosas que dañaron su honor al referirse a sus estudios universitarios.

“Hay unas referencias que son agraviantes contra mi desempeño profesional y mi honor también (...) ella lo ha expuesto, el abogado ha salido a denigrarme, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados”, menciona Magaly Medina.

Magaly Medina afirma que no le teme a los juicios. “He sido respetuosa de las leyes, aunque considere que no fue justo me mandaron a la cárcel, me fui a la cárcel, no puede salir del país no lo hago ¿entienden? Con las mismas armas nos enfrentaremos”, agrega.

Magaly Medina considera que no cometió un error al emitir el reportaje donde se filtran los chats privados de Sheyla Rojas. “Manejas mal tu carrera ,tu vida personal, entonces tienes que hacerte responsable, pero no puedes intentar hacer responsable a otros por lo que a ti te vergüenza, por lo que te hace sentir indigna, todos tenemos que ser responsable de nuestros actos, eso es ser un adulto”, indica.

Magaly Medina respondió carta notarial de Sheyla Rojas y se siente agraviada en su honor (Video: Atv