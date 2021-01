NO SALE DE SU ASOMBRO. Magaly Medina habló sobre la llamada que le hizo Sheyla Rojas durante una entrevista en Radiomar. La conductora indicó que la tomó por sorpresa, pero que espera que la ex figura televisiva acepte visitar su programa.

Magaly Medina pensó que la llamada de Sheyla Rojas era una broma de mal gusto. “Aquella que me dijo que me iba a hacer una demanda de cuatro millones, ella me llamó y me hizo una pregunta. Se la contesté por supuesto”, mencionó.

“Por su puesto que me dejó en shock. Casi me caigo como condorito. Lo que menos esperaba era recibir una llamada de la persona que amenazó con enjuiciarme y con la que he tenido encontrones públicos, no esperaba que ella me llamara por teléfono”, agregó la conductora.

Magaly Medina precisó que Sheyla Rojas le dio la bienvenida porque es el nuevo jale de Radiomar. “Que tendrá que pasar para que ella venga a mi set de televisión y entablemos una conversación. Ojalá nuestros productores se sienten a hablar y tengamos humo blanco en el programa”.

Magaly Medina sobre la llamada de Sheyla Rojas -TROME