Magaly a Sheyla: “Yo me gano la vida decentemente, no necesito pasar de cama en cama ”

¡ASU, QUÉ FUERTE! Magaly Medina desenvainó su espada contra Sheyla Rojas y se mandó con todo luego de que la exrubia indicara que jamás le daría una entrevista porque el presupuesto de la urraca no alcanza para lo que ella solicita.

Magaly Medina arremetió contra Sheyla Rojas y dijo que, a diferencia de la modelo, ella se gana la vida decentemente y que lo que ha logrado ha sido gracias a su trabajo y esfuerzo.

“Yo me gano la vida decentemente. Yo no necesito de un ‘fuerte’, de nadie a mi lado para tener la vida que llevo (...) Yo no he sacrificado cosas por un hombre, no ando haciendo las cosas que tú haces, no nos comparemos”, dijo Magaly Medina.

Finalmente, Magaly Medina se jactó de ser digna de caminar con la frente en alto porque, según menciona, no ha necesitado de un hombre para salir adelante y tener comodidades.

“Yo toda la vida trabajado. La gente sabe que no he necesitado pasar de cama en cama de ningún en hombre, ni jefe, ni de nadie para lograr lo que tengo en mi vida. Camino con la frente bien en alto y bien digna, algo que tú, Sheyla, no puedes decir”, añadió.

TROME | Magaly a Sheyla: “Yo me gano la vida decentemente"