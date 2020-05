PONE EN DUDA SU TESTIMONIO. Magaly Medina se refirió a las denuncias que realizó Shirley Arica sobre las irregularidades que policía cometió en su contra cuando fue detenida.

Durante una entrevista con el programa Magaly TV La Firme, Shirley Arica precisó que la policía habría buscado cajas de cerveza antiguas para incriminarla y hacerla quedar como si hubiera estado celebrando. No obstante, Magaly Medina indicó que la modelo no quiso ser sometida al alcoholímetro​.

“No se le practicó porque ella se negó a hacerse el examen, ahí vemos que sacan las cajas de botellas, pero ella dice que la policía sacó cajas vacías de cerveza que estaban amontonadas”, menciona Magaly Medina.

Además, la periodista puso en duda el testimonio de Shirley Arica. “A quién le creemos, lo cierto, Shirley, es que con tus antecedentes es difícil creerte a ti”, indica Magaly Medina sobre la modelo.

SHIRLEY ARICA ARREMETE CONTRA POLICÍAS

Shirley Arica contó su testimonio sobre los abusos que vivió cuando estuvo detenida en comisaría.

“Nos han encerrado en una celda, a nosotras nos han tocado en la noche, nos hemos quejado con el que cuida de noche y no hizo nada”, cuenta Shirley Arica en el programa de Magaly Medina, Magaly TV La Firme.

En medio de lágrimas, Shirley Arica denuncia que la han trabajado al miedo y que la han coaccionado. "Nos han hecho firmar un documento coaccionadas, nos han trabajado al miedo por la desesperación de salir. Me dijeron “tienes que firmar esto para que salgas, tú no sabes lo que es estar ahí metida”, cuenta la modelo.

Shirley Arica precisó que habló con su abogado para que investigue todas las irregulares a las que fue sometida. “Yo tengo las marcas en el cuerpo como me han jaloneado, la policía me clavo las uñas. Uno asume lo que hace está bien, pero eso ya es una exageración (...) Yo he estado 48 horas ahí”, continúa la modelo sobre los abusos a los que fue sometida por la institución policial.

Shirley Arica denuncia tocamientos indebidos (TROME)

