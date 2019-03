"Magaly Medina siempre se ha 'colgado' de alguien, parece trapecista", dijo Carlos Cacho 

“Que haga el paso lunar de Michael Jackson y se vaya a su casa”, le recomendó Carlos Cacho a Magaly Medina, ya que su programa solo tiene 7 puntos de rating. Además, la llamó ‘trapecista’ porque se cuelga de todo el mundo.



Magaly ha criticado a Ethel Pozo, dice que no es una buena conductora y el viernes, en ‘Magaly TV, la firme’, hizo una parodia de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

Que se quede callada mejor, a la justas llega a los 7 puntos, se está colgando de Ethel porque su programa es el más visto de los domingos y ella lo sabe...



¿A ti qué te parece Ethel como conductora?

Me encanta y divierte. Fui a su programa, es bonito y se nota que sabe cocinar de verdad.



Magaly también cocinó en su programa...

No sé, no la veo a esa hora, estoy al aire con mi programa ‘Yo, Carlos’... pero (ella) toda la vida se ha ‘colgado’, parece trapecista.



¿Qué le recomendarías?

La ‘tía’ debe hacer el paso lunar de Michael Jackson e irse a su casa, porque su programa no sube, solo hace 7 puntos.



De otro lado, en su programa, el maquillador calificó de ‘patética’ a Angie Jibaja por ‘armar un circo’ con su intento de suicidio.



“Esto es un circo mal montado, las personas que quieren quitarse la vida no graban el intento ni lo postean en sus redes. No seas patética ni huachafa, ¿crees que puedes engañar a todo el mundo? Dices que te quieres matar porque te han quitado a tus hijos, pero la verdad es que han rescatado a tus niños de tu locura, eres irresponsable como ser humano. Tus hijos necesitan un hogar sano, para que crezcan en paz y amor”, indicó.