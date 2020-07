SE UNE A JULIANA OXENFORD. Magaly Medina se refirió a Sigrid Bazán y apoyó las críticas que hizo Juliana Oxenford en contra de la conductora de Reporte Semanal.

“La señorita de la que hablan no creo que se haya ensuciado nunca los zapatos, hay gente que tiene suerte, no la tiene que luchar desde abajo, hay gente a la que se le ha dado más fácil, suerte le llaman algunas”, menciona Magaly Medina sobre Sigrid Bazán.

Magaly Medina continúa con sus críticas a Sigrid Bazán y se refiere a ella como un busto parlante. “Le dan la oportunidad de sentarse frente a un programa, de ser un busto parlante primero, suerte digo yo”, indica la conductora.

Como se recuerda, Juliana Oxenford se burló de Sigrid Bazán luego que un seguidor le preguntara qué opina sobre la presentadora de noticias de 90 Mediodía, el noticiero de Latina.

La periodista realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde respondió a las preguntas de sus seguidores. Uno de ellos le consultó sobre su opinión sobre Sigrid, sin embargo la conductora no terminó de pronunciar el nombre de su colega porque empezó a reírse.

“¿De quién? jajaja yo no le doy crédito a gente que no sé, nunca la he visto en periodismo, qué te puedo decir, pregúntenme de periodistas”, dijo Juliana Oxenford sobre la presentadora de Latina.

Magaly Medina se burla de Sigrid Bazán (TROME)

