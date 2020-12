LO CUENTA TODO. Magaly Medina se mostró bastante molesta con el comunicado que emitió Sigrid Bazán donde afirma que la conductora se opone a su candidatura porque representa a la derecha cavernaria.

Magaly Medina indicó que las razones por las que se opone a la candidatura de Sigrid Bazán es porque la considera una “arribista”. La conductora sostiene que cuando trabajó con la candidata al Congreso en Latina, Sigrid la “serruchó” valiéndose de sus amistades en el canal.

“Junto con su amiga Martha Rodríguez que en ese tiempo era la gerente de prensa y hacía todo lo que La República le indicaba. Ella me acuerdo que aprovechó que me tenía que tomar mi licencia por luna de miel y cuando regresé, Martha me dijo Sigrid va a hacer el noticiero”, comenta la conductora de televisión.

Magaly Medina indica que Sigrid Bazán siempre quiso su puesto en Latina. “La señorita Sigrid así me serruchó en Latina porque ella quería estar el noticiero, se moría por estar, no le interesaba quien fueras tu, ella se valía de sus amistades, de sus argollas”, agrega.

