LA GUERRA DECLARADA. Magaly Medina y Jessica Newton continúan inmersas en el escándalo luego de la polémica que se desató cuando la conductora de Magaly Tv La Firme criticó la reciente pedida de mano de Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Las ex amigas se enviaron varios misiles en redes sociales pero todo se salió de control cuando la directora del Miss Perú aseguró que quería que la ‘urraca’ sea la madrina de su nieto porque tenía deseos de ser madre y que inclusive le sugirió adoptar.

Instarándula compartió un comentario que le enviaron a la pelirroja, donde le mostraron su solidaridad tras las palabras de Jessica Newton. “Realmente bajo que tu amiga diga una intimidad tuya como que querías ser madre y te sugirió adoptar... realmente primero que se preocupen en terminar su disque remodelación para sacar de ahí a sus perros. Solo Dios sabe cómo eres tú y cómo son las personas que tú consideras amigos”, le dijeron a la periodista.

Magaly se atrevió a contestar el mensaje y le envió tremendo misil a Jessica Newton. “Hay personas que no tienen la clase que dicen aparentar. Recuerda que esto es Chollywood”, acotó la conductora.

“Uy, ese sablazo directo ¿será que hoy Magaly se despacha a diestra y siniestra contra su ‘amiguis’? Que comiencen las apuestas”, escribió Samuel Suárez junto a la imagen compartida la tarde del último viernes, antes de la nueva edición del programa de Magaly, donde se ratificó en su denuncia contra el albergue donde Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez dejaron a sus perros.

Magaly Medina sigue enviando misiles a Jessica Newton

MAGALY LE CONTESTA A JESSICA NEWTON EN SU PROGRAMA

Magaly Medina usó una buena parte de su programa para contestarle a Jessica Newton, que se pronunció luego de su distanciamiento asegurando que no hablaría mal de ella y se quedaría con los mejores recuerdos de su amistad.

“Quiéreme un poco menos porque el cariño hay que sentirlo”, dijo la urraca indicando que la directora del Miss Perú no puede condicionar su amistad a su labor como periodista de espectáculos.

Asimismo, acotó que muchas personas cercanas a ella le advirtieron que no sea amiga de Jessica Newton. “No voy a decir nombres porque se acaba el mundo pero sí hay algunos que fueron brujos”, dijo la pelirroja.

Por otro lado aseguró que no le gustan las ‘peleas de callejón’. “Para eso me peleo con la Barboza de igual a igual y si con esa clase de gentuza a mí no me gusta pelarme, mucho menos con una señora tan glamorosa como Jessica Newton, a quien yo consideraba mi amiga, pero ahora tengo que decirle ‘mamita no me quieras tanto porque si así me quieres cómo será cuando no”, arremetió la urraca.

Magaly Medina termina con su amistad con Jessica Newton EN VIVO (VIDEO: ATV)

TE PUEDE INTERESAR

Rodrigo arremete contra Magaly: “Se preocupa por los animales pero no se pierde una corrida de toros”

Stephanie Cayo es duramente criticada tras estreno de tráiler de película peruana en Machu Picchu de Netflix

Anthony Aranda habría dejado de trabajar con Yahaira para debutar en EEG