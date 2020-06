Sorprendido y mortificada. Así tomó Magaly Medina la noticia que aparece inscrita como una de las beneficiarias del Seguro Integral de Salud (SIS), el cual asiste a personas en situaciones de extrema pobreza, desde mayo. La ‘Urraca’, quien había negado tajantemente pertenecer a este servicio de salud, dijo que esta avergonzada de esta situación.

La estrella de ATV habría pensado que todo lo armó la ‘Beba Army’, el grupo de doteros peruanos con el que ha tenido problemas los últimos días a raíz de las denuncias de acoso contra Andrés Wiese por parte de una menor de edad y Mayra Couto, sin embargo, los hackers peruanos no tenían nada que ver en este asunto.

“Pensé que alguien me había hackeado, como está ocurriendo con muchas figuras, y que me habían inscrito en el SIS. Yo no soy merecedora de un seguro. Considero que en este país hay personas muchos menos afortunadas que yo, que ciertamente lo necesitan (...) Enterarme de que me han dado el SIS me avergüenza”, indicó Magaly Medina en su programa.

La conductora de espectáculos mencionó que desconocía por qué estaba en el SIS, si ya cuenta con un seguro privado. Y más sorpresa le causó que estaba afiliada automáticamente porque “en su data yo soy una persona de extrema pobreza”.

“Con razón no llegan los bonos a nadie, a la gente que realmente lo necesita", arremetió Magaly Medina.

Un vocero del SIS sostuvo que la ‘Urraca’ se podía desafiliar si deseaba y que había sido inscrita en este padrón como parte del PEAS (Plan Esencial de Aseguramiento de Salud): “Puedes encontrar gente con mucho dinero, pero el Estado tiene que garantizar que todo peruano tenga acceso a un seguro mínimo”.

Mediante Decreto de Urgencia publicado en noviembre de 2019, el Gobierno autorizó la afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) de toda persona sin ningún seguro de salud residente en el territorio peruano, independientemente de su clasificación socioeconómica.

Magaly Medina se molestó al enterarse que está inscrita en el SIS.

