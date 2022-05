Magaly Medina reveló en el programa ‘JB en ATV’ que Aldo Miyashiro intentó comunicarse con ella para evitar que se difundiera el ‘ampay’ junto a Óscar del Portal.

” No hablo con mis ampayados. Me dijeron que Miyashiro quería hablar conmigo (dos personas) y no acepté; pese a que el ‘Chino’ siempre me ha caído simpático, trato de no hablar porque por ahí te convencen”, dijo en el sketch de ‘La escuelita’.

¿Y por qué no aceptaste conversar con Aldo?

Porque podía llegarme al corazón y puede que no hubiese sacado el ‘ampay’ .

¿Y con Óscar del Portal, bajo qué términos se dio la reunión con tu productor periodístico José García?

Pepe y Patrick (Llamo, su productor) le escribieron a Aldo y a Óscar, y el último aceptó conversar con mi productor periodístico.

Al parecer su esposa no lo perdonará...

Depende de él hacer los méritos necesarios y trabajar en recuperar la confianza de ella. Eso solo el tiempo lo dirá.

Magaly, celebraste los 50 años de tu esposo con Eva Ayllón y ella etiquetó sus historias con la frase ‘Soy su negra presuntuosa’. ¿Se quebró el distanciamiento que había entre ustedes?

Sí, creo que ya lo toma con sentido del humor. Es más, le decía ‘negrita presuntuosa’ con cariño porque es una artista que siempre he admirado por su gran talento y trayectoria, y le agradecí como la ‘maestra’ se lo merece.