SERÁ LA GRAN NOTICIA. Magaly Medina no se quedó callada y contestó con todo a las indirectas que la mañana del último jueves le lanzaron Paula Arias, Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes dieron a entender que perdonó una infidelidad de Alfredo Zambrano. En ese sentido, la conductora de televisión aseguró que cuando le sean infiel, la noticia acaparará los titulares de la prensa.

“No siento que deba responder, eso no ha pasado en mi vida (que le hayan sido infiel). Creo que no tendría la cara ni la dignidad para estar acá juzgando o criticando a otros cuando yo no hago lo mismo”, indicó la urraca.

En ese sentido, volvió a asegurar que nunca la perdonado una traición. “Yo nunca he perdonado cachos, mi comunicado no fue por cachos y creo que eso ha quedado clarísimo”, agregó la periodista.

Asimismo, afirmó que si llegara a estar en esa situación, la noticia acapararía los titulares. “A la primera que me pongan los cachos, que me adornen, eso será titular de primera plana, con fotos, con video, con todo y será el tema de la sobremesa durante dos semanas o un mes entero. Cuando tengan algo contudente que mostrarme y decirme en mi cara pelada ‘cachuda’, si hay esa contudencia, no será yo quien esté acá haciendo el papel de Paula, haciendo ese ridículo horrible... no, no, yo tengo mucha más dignidad que Paula Arias”, comentó MAgaly Medina.

Por otro lado, aseguró que Alfredo Zambrano ya está advertido. “En mi casa mi marido ya sabe... Cuando uno ama es una cuestión de decisión de ser fiel o no, y va para hombres y mujeres”, acotó la pelirroja.

Finalmente, aclaró que el comunicado que emitió hace unos meses, cuando anunció su separación, no mencionaba una infidelidad.

Magaly tomó unos minutos de su programa para contestarle a Paula Arias, quien dio a entender que la urraca perdonó una infidelidad de su esposo Alfredo Zambrano.

