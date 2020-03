Magaly Medina reveló el ampay a Jean Deza y las redes sociales colapsaron pues muchos critican la conducta de reincidente del jugador de Alianza Lima quien ha sido captado por tercera vez en fiestas hasta altas horas de la madrugada.

Antes de presentar las imágenes de Jean Deza con Shirley Arica y Olinda Castañeda, Magaly Medina dejó en claro que no es hincha del fútbol ni de ningún equipo, sin embargo, cuestionó a los jugadores del club aliancista por ser ‘caseritos’ de su programa.

"No piensen que yo soy de Universitario o de Cristal. No, no me gusta el fútbol, no lo sigo, no soy de ningún equipo”, dijo Magaly Medina al iniciar su programa antes de arremeter duramente contra los jugadores blanquiazules.

“Da la casualidad que siempre ampayamos últimamente a jugadores de Alianza, deben ser los más indisciplinados que existen porque por eso se los ampaya”, añadió la Urraca quien finalmente le envió un mensaje al DT del cuadro íntimo.

“Le estoy haciendo la tarea, el trabajo sucio al profesor Bengoechea. ¿Qué más quiere? Él los entrena en la cancha de fútbol y nosotros los vigilamos fuera”, puntualizó la urraca sobre el ampay de Jean Deza con Shirley Arica en el cumpleaños de Olinda Castañeda.

Magaly Medina sobre Jugadores de Alianza Lima