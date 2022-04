Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa para responder a las recientes declaraciones que hizo Érika Villalobos en un video que publicó en su perfil de Instagram.

La conductora de “Magaly TV: La Firme” se sintió aludida por el video de Villalobos y decidió responder a la aún esposa de Aldo Miyashiro: “Acá no hemos inventado absolutamente nada o de repente ella (por Érika) quiere que le digamos que ‘mira, solo pasó ese día’. No lo sabemos y eso tendrá que decirlo ella, pero no lo creemos porque ese nivel de disfrute en ese ‘grupete’ no venía de ayer”.

“Quizás ella (por Érika Villalobos) quería conservar su imagen de familia perfecta a los ojos del mundo, a que se supiera las cositas que hacía su marido (por Aldo Miyashiro)”, añadió.

Medina dijo sentirse sorprendida por las palabras de Érika, a quien consideraba una mujer empoderada: “A mí me asombra porque sale como una mujer ofendida o más bien atacar al mensajero (por el programa ‘Magaly TV: La Firme), cuando nosotros como mensajeros no tenemos la culpa del irrespeto e inmadurez de tu marido ni la de Óscar del Portal”.

“Hay mujeres que saben lo que sus maridos hacen, pero prefieren callar y no decirlo porque aparentemente todo está bien. Juegan a eso y así es la hipocresía. A mí Érika Villalobos me parecía una mujer empoderada y fuerte, pero creo que no se valora lo suficiente”, concluyó Medina.

Érika Villalobos agradeció el respaldo de sus amigos y seguidores

Tras darse a conocer el caso de infidelidad de Aldo Miyashiro, la actriz Érika Villalobos prefirió no ocultarse y continuó con su vida. Incluso llegó a brindar algunas entrevistas donde aclaró que ha recibido mucho apoyo de parte de sus amigos y seguidores, hecho que agradeció en sus redes sociales.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, de casi 2 minutos de duración, la actriz manifestó su agradecimiento por el respaldo que ha recibido durante esta etapa de su vida. Además, reconoció que tiene muy buenos amigos.

“No pensaba grabar este video, pero creo que es importante que les agradezca. He recibido tanto apoyo, cariño y amor. La verdad esto es muy importante para mí, he sentido demasiado amor. Eso por una parte, por otro lado pensé que tenía algunos buenos amigos, y me he dado cuenta que tengo muchos”, señaló la actriz.

“Estoy totalmente sorprendida por la cantidad de buenos amigos, de personas en las que puedo confiar y poner las manos al fuego que han estado ahí conmigo, alentándome. Eso me hace sentir muy afortunada”, añadió Villalobos.

