Magaly Medina habló sobre Gisela Valcárcel en su programa Magaly Tv. La firme después de lo ocurrido con Allison Pastor, quien abandonó el programa en vivo tras criticar a la producción del programa que la ‘señito’ defendió.

“Yo siempre le he dicho ‘Cantinflas’. Me han preguntando por qué le tengo tanta rabia, pero no es personal, no es mi amiga. Criticarla es solo ver una parte que no es fidedigna, que es real, honesta, transparente para mi manera de ser. ¿Es fingida? Sí. Es la más fingida de las conductoras de televisión. Ahora hay otras que le siguen en el orden de importancia. Su hija viene como en tercer lugar porque más fingida es la ‘retoquitos’ (Janet Barboza)”, dijo la conductora.

“Yo les he venido diciendo hace años. La ‘Gise’ se vende como muy cristiana, pero realmente no es tan religiosa porque de la palabrería barata no se vive (...) Gisela no es buena gente. Pueden haber leyendas negras, pero de ella se sabe porque lo hemos escuchado de personas que han estado a su lado, que ella es así y lo hemos visto. La hemos visto comportándose de la misma manera con Diego Dibós, Susan Ocho y ahora con Allison Pastor”, agregó.

Trome - Magaly Medina habló sobre Gisela Valcárcel. (Magaly Tv. La firme)

Magaly Medina indicó que el problema con Allison Pastor se suscitó porque tanto Gisela Valcárcel como su producción no tuvieron un entendimiento mutuo.

“No lo resuelves en vivo con una participante estar boca a boca, enfrentada con ella y, además de mostrar un favoritismo a todas las luces, pero Gisela nunca ha sido santa. Nos vende que es santa. Recuerden que la obra benéfica que es la Teletón, ella es la dueña de la Teletón, no permite en este evento donde todos los canales deberíamos estar unidos, sin importarnos quién es quién. ¿Creen que ella deja que uno vaya en su horario? No. Ella invita con condiciones”, sostuvo.

Magaly Medina contó que en la Teletón del 2020, debido a la pandemia, querían unirla con Gisela Valcárcel; ella aceptó, pero la rubia no quiso. Y, finalmente, recordó lo que sucedió con Tula Rodríguez, quien habría vetado a la conductora de la Teletón.

TE PUEDE INTERESAR