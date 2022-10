Magaly Medina se refirió al fallido matrimonio de Gisela Valcárcel con Javier Carmona, quien luego de divorciarse de la rubia, inició un romance con Tula Rodríguez. Hace unos días, la urraca confesó que la misma ‘Señito’ le contó que el fallecido exgerente de televisión la había engañado con la ahora conductora de En Boca de Todos.

“Ella decía que se había esperado 20 años para encontrar al amor de su vida, sin embargo, se casó con él y al poco tiempo se divorcia porque claro, el hombre se olvidó del matrimonio, se olvidó que ella le criaba a los hijos y se fue con Tula Rodríguez, así resultó todo, qué ma l”, dijo la pelirroja sacando cara por su rival.

En ese sentido, aseguró que nunca se alegraría por que un hombre traicione a una mujer de esa manera. “Ella no tiene la culpa, ella lo dio todo, creyó en el amor, creyó que encontró en este hombre una relación estbale y segura, tal como lo dice en este libro, pero no fue así. Ella soñó con que con ese hombre iba llegar a viejecita, pero no fue así, porque este hombre no tuvo el compromiso que ella sí le puso a la relación y encontró a alguien por allí y sencillamente tiró todo por la borda” , lamentó la urraca.

Asimismo, indicó que esta situación le puede pasar a cualquier mujer, por lo que no hay que confiarse. “Solamente hay que vivir el presente, disfrutar y estar preparado por si alguien nos falla. Es la ley de la vida, la vida no está hecha para que uno aguante infidelidades, cachos, faltas de respeto, la vida está para vivirla siempre con dignidad y nunca perder el amor propio”, concluyó Magaly Medina.

Magaly Medina lamentó que Javier Carmona haya traicionado a Gisela con Tula.

