‘Magaly TV, la firme’ regresó después de un día de ausencia. El programa de espectáculos comenzó con Magaly hablando acerca de la coyuntura política que vive el país en la actualidad.

Por tal motivo, antes de que la ‘Urraca’ criticara al gobierno golpista, indicó que el pueblo vive un momento de jolgorio: “Todos estamos alegres porque este un momento diferente para el país, no sé cuanto nos dure esta alegría que tenemos de haber sacado a un presidente que llego al poder por el voto que le dieron las masas de este país”

Además, dejó en claro su posición política y admitió que nunca votó por Castillo: “Yo no vote por castillo Jamás votaría por alguien de la izquierda, no votaría jamás por un comunista. No quiero que mi país se convierta en una Venezuela o en una Cuba”.

Medina también criticó a los electores, y les pidió informarse antes de sufragar: “Pero nosotros en este país estamos acostumbrados a votar contra el sistema, votamos siempre por nuestros ánimos revanchistas. Debemos votar siempre averiguando bien los antecedentes de cada persona”.

“Ahí estamos pagando las consecuencias de aquel voto que le dio el triunfo a castillo Un hombre que nos ha demostrado que es una persona que no sabe nada de política bastante ignorante, que no podía construir bien las palabras”

Por último, recalcó que ser una persona de pocos recursos no lo hace inocente: “Es cierto, es de origen humilde, pero eso no nos hace ser corruptos, ser ladrones. Por fin, los peruanos podemos estar tranquilos, podemos respirar. No sabemos cuanto tiempo esto nos durará,. Pero ahora los peruanos estamos tranquilos”.

