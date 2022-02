Magaly Medina le contestó con todo a Melissa Paredes luego que la actriz brindara una entrevista a Trome, donde le pidió a la ‘urraca’ que la deje vivir su amor en paz con Anthony Aranda y se preguntó por qué habla tanto de ella, después de que difundiera las conversaciones de Paula Manzanal con el ‘gatito activador’.

“Ella no quiere darse cuenta de lo evidente, que él la afanaba y afanaba a Paula, no quería perder ni soga ni cabra, a una le decía ‘cómo se te ocurre, es casada, una señora con hijos, y a la hora de la hora, se metió con ella. Nosotros te dejamos en paz pero tienes que darte cuenta de cuál es tu realidad, no es la historia de amor perfecta”, acotó la conductora de Magaly Tv La Firme.

MELISSA PAREDES Y ANTHONY ARANDA NO TRABAJAN

Magaly Medina también se pronunció sobre las románticas saliditas de Melissa Paredes y Anthony Aranda, quienes se muestran en playas y restaurantes muy enamorados. “La vemos paseando, viajando... el bailarín no trabaja, creo que había hecho una academia de baile con Yahaira pero Yahaira no está, cómo dicta ¿por Zoom?”, dijo entre risas.

Asimismo, destacó que la actriz tampoco tiene trabajo conocido. “Que sepamos no tiene chamba... están viviendo de la playa que le dio el Gato cuando se separaron, le dio como 30 o 40 mil dólares”, dijo la pelirroja en su programa.

Urraca resaltó que el ‘gatito activador’ y Melissa Paredes no tienen trabajo conocido pero se lucen paseando y viajando constantemente.

