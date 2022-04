Magaly Medina le dio duro a Patricio Parodi la noche de este viernes y aseguró que al popular ‘Pato’ le gusta hacerse el difícil con las chicas, luego de ver cómo primero negaba a Luciana Fuster y ahora se muestra muy enamorado de ella.

“No que el Pato no quería oficializar a Luciana, este se hace el difícil ¿no? Así también fue con Flavia Laos, ella parece que tenía en su corazoncito al Pato desde la época en la que estaba con Sheyla Rojas, lo ha dicho, que le gustaba, y no paró hasta estar con el Pato. Ahora Luciana se empeñó para conquistarlo y vaya que lo logró, y no solo eso, la oficializó y ahora miren cómo andan. Él con su cara de bobo detrás de ella, al Pato le gusta que lo cacen como si fuera pato silvestre, le gusta que lo persigan y lo metan al corral, eso le gusta”, dijo la urraca entre risas.

Asimismo calificó al chico reality como un ‘bobo enamorado’ y aseguró que él y Luciana Fuster ya son una pareja formal y establecida. “Para qué tanto disfuerzo. A él le gusta que las chicas lo persigan hasta el final y hacerse el difícil. ¿No era al revés? Bueno yo soy un poco antigua”, agregó la conductora de Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina aseguró que a Patricio Parodi le gusta hacerse el difícil con las chicas y recordó sus inicios con Flavia Laos y Luciana Fuster.

