“El Gran Show” de Gisela Valcárcel se estrenará este sábado, y como era de esperar, Magaly Medina dio opinión sobre el elenco que convocaron para la nueva temporada. ¿Qué dijo la popular ‘urraca’ sobre el regreso de Melissa Paredes y de los demás concursantes?

La conductora de Magaly Tv La Firme no se quedó callada y opinó sobre los participantes de la nueva edición del reality de la ‘Señito’, el cual denominó como “El Gran Circo Romano de la Gise”. Según el programa de Ethel Pozo, entre los concursantes figurarían famosos como Olenka Zimmermann, Samahara Lobatón, Óscar del Portal, entre otros, sin embargo, el nombre que resaltó fue el de Melissa Paredes.

“Saliendo con su letrerito ridículo diciendo: ‘Prometo no llorar, si Melissa Paredes regresa a bailar’ (...) después de que la botaron ”, arremetió la urraca contra la hija de Gisela.

Magaly sobre el regreso de Melissa Paredes al Gran Show

Asimismo, recalcó que a los peruanos ya no les interesa el tema de Melissa Paredes. “Ella está perdida, anónima, desaparecida de la televisión, y claro, de una forma le harían un favor porque ella no tiene trabajo, no está en la televisión, nadie la llama . Creo que ni siquiera está en las redes sociales”, mencionó la ‘urraca’.

Por otro lado, Magaly comentó los problemas que la exconductora de televisión ha tenido con la justicia en los últimos meses, sobre todo, con la custodia de la hija. “ Los dos tienen la culpa de alguna forma, y Melissa más , por denunciar al padre (...) y así la quieren todavía. ‘Hay que premiarla, hay que traerla a un programa de televisión.’ Morbosos ”, finalizó.