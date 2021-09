Magaly Medina tuvo fuertes palabras contra Sofía Franco luego que dijera en una entrevista para Trome que su “misión en este mundo es la del raje y destrucción”. La ‘urraca’ también arremetió contra Álvaro Paz de la Barra, esposo de la rubia.

“Al señor alcalde de La Molina no le conviene el divorcio de una chica mediática porque él está pensando, seguramente, en usarla para sus fines publicitarios cuando, en breve, comience su campaña”, dijo la conductora de espectáculos.

Magaly Medina recordó que Sofía Franco le había dicho que se iba a divorciar, pero ahora ha dado marcha atrás.

En la entrevista con Trome, la esposa de Álvaro Paz de la Barra dijo que la “misión” de la ‘urraca’ “en este mundo es la del raje y destrucción, pero cambia la cosa si aceptas ir a su set y le llevas un regalito de 3 mil dólares”.

TROME - Magaly Medina arremetió contra Álvaro Paz de la Barra (Magaly Tv. La firme)

SOFÍA HABLA DE ÁLVARO PAZ DE LA BARRA

Respecto a si tiene un convenio de confidencialidad, Sofía Franco dejó en claro que no es así, pues tomó la decisión de separarse con Paz de la Barra, cuyo siguiente paso fue la conciliación.

“Las relaciones de pareja tienen momentos maravillosos, pero si se complica uno tiene que saber identificar. Las mujeres tenemos muchas virtudes y, la verdad, ver matrimonios felices y sólidos me ilusiona, me encanta ver eso de que la familia sea unión, amor, soporte todo. Mi deseo de cumpleaños sería continuar así, tranquila, feliz, con salud y rodeada de la gente que me quiere”, sostuvo.