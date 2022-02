La periodista Magaly Medina aseguró que la cantante de salsa, Yahaira Plasencia no le gusta oficializar a las parejas con las que sale, esto luego de que la salsera descartara un romance con el influencer chileno.

“Eso que descarta romance con Pancho Rodríguez lo ha dicho recién por qué al principio dio a entender que tenía algo con él, pero ella generalmente no oficializa a sus salientes. Lo hemos visto con Coto, nunca lo dijo hasta que él lo contó. No habló de Jerson hasta él lo habló, ella es así”, dijo Magaly Medina.

“Lo que pasa es que a Pancho no lo dejan ingresar al país, según migraciones no lo van a dejar entrar por cinco años, entonces bien difícil que ella vaya hasta a Chile a verlo. Ella no se pinta como la novia enamorada y sacrificada, que tendrá un amor a distancia”, añadió la periodista.

La conductora de espectáculos recordó que Yahaira Plasencia le fue infiel al futbolista Jefferson Farfán con Jerson Reyes. “Ella tiene sus calentaditos, bien tapaditos, si no la descubre mejor. Ya cuando la descubren dice: ‘No importa, me estaba divirtiendo, estoy soltera’”.

Recordemos que Pancho Rodríguez se encuentra en Chile, luego de que Migraciones del Perú le impidiera ingresar a nuestro país debido a que participó en la fiesta de cumpleaños de Yahaira Plasencia en plena pandemia del nuevo coronavirus.

