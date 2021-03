VISIBLEMENTE AFECTADA. Sofía Franco teme que le quiten la custodia de su hijo. La presentadora habló con Magaly Medina sobre la violenta intervención policial de la que fue víctima y desmintió que haya rechazado la ayuda del ministerio de la Mujer.

Magaly Medina anunció en su programa que establecieron contacto con Sofía Franco a través de una llamada telefónica. Durante la corta conversación, la exconductora de televisión dio detalles de la delicada situación en la que se encuentra después de haber sido denunciada por el delito de violencia familiar contra su cónyuge, el burgomaestre Álvaro Paz de la Barra.

Sofía Franco indicó que el señor que se presentó como su abogado no la representa y manifestó que deseaba que las autoridades del ministerio de la Mujer le brinden apoyo. “Estoy devastada, me han separado de mi hijo. Esto va a seguir un curso. Yo llamé a todas las líneas para que me apoyen porque estoy sola”.

La ex figura televisiva también comentó que en un principio intentó conciliar, sin embargo, considera que las diferencias con Álvaro Paz de la Barra son irreconciliables. “Nada tiene solución, el daño está hecho. Psicológicamente estoy muy mal. Sólo quiero estar con mi hijo que se ha quedado solo”.

Sofía Franco no pudo continuar con la llamada porque está en calidad de detenida, pero se comprometió a visitar el set de Magaly Medina para contar su versión de los hechos.

MAGALY EXPRESA SU MALESTAR POR INTERVENCIÓN POLICIAL A SOFÍA FRANCO

Magaly Medina se pronunció tras ver el video de cómo varios policías detuvieron a Sofía Franco tras la denuncia de agresión de su esposo, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra. La ‘urraca’ comentó que el alcalde de La Molina firmó el acta de buen trato de los oficiales y arremetió contra el burgomaestre por no hacer nada cuando su esposa le suplicaba que no la maltrataran.

“Mientras a ella la tiraban al piso, la tratan de enmarrocar, mientras gritaba el nombre de su hijo, pero él cree que la policía ha tenido buen trato. Claro, a él lo trataron bien”, mencionó la conductora de espectáculos en su programa.

Magaly Medina sostuvo que estuvo mal que Álvaro Paz de la Barra firme la constancia de buen trato a la policía cuando veía cómo Sofía Franco era enmarrocada bruscamente.

“Cómo vas a firmar una constancia de buen trato si estás viendo que a tu mujer la tiran al piso, ¿qué hombre, con h, no se indigna, no salta cuando la cargan a su esposa entre varios policías? Y la meten a la fuerza dentro de un carro y no escucha sus suplicas, no les dice nada”, criticó la ‘urraca’.

