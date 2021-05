Magaly Medina descartó que haya viajado a Máncora con su esposo Alfredo Zambrano y estén celebrando la ‘reconciliación’, pues aclaró que llegó al norte a trabajar, ya que su prioridad es su programa ‘Magaly TV, la firme’ que lidera el rating en su horario.

Magaly, comentaron que estabas en el norte con tu esposo...

Viajé con María Pía (Copello) y su esposo, y con el equipo de redes sociales.

¿El señor Zambrano y tú siguen conversando?

Realmente tuve una semana bien complicada, dedicada íntegramente a mi trabajo, no he tenido tiempo para nada que no sea mi trabajo.

El público te coronó como ‘la reina de la noche’ por tu rating.

Lo que me interesa es captar la atención del público, volver a tener mi público de siempre, el de antes. Sí, es cierto que me siento muy satisfecha con los resultados y, bueno, no se puede tener todo en la vida. Por ahora tengo el favor del público con su sintonía y el rating que es lo que me importa, y eso es básicamente lo que me da muchísima felicidad. Mi programa y yo siempre hemos sido uno y ahora estoy dedicada 24/7 a él y mis proyectos.

A veces haces promedio de 16 puntos y comentaste que es con una mínima inversión...

Sí, realmente mi programa es súper anunciado, tengo un A, B y C muy fuerte, llegamos a ‘picos’ de 20 puntos, es el más vendido del canal y no es que me esté jactando, pero es la verdad, lo digo con convicción y orgullo.

CELEBRÓ CUMPLEAÑOS

Por otro lado, ayer las hijas de Alfredo Zambrano publicaron en redes sociales fotos celebrando el cumpleaños del notario.

“Feliz cumpleaños Dad (papá), infaltable su tamal dominguero, como cuando ya no puede aguarte el hambre.... Aunque a veces nos saques canas verdes ‘we love you’ (nosotras te amamos)”, posteó su hija Jimena en su cuenta de Instagram.





Notario Alfredo Zambrano celebró su cumpleaños con sus hijas (Foto: Instagram)

HUBO ACERCAMIENTO

Magaly, el video que circula desde el sábado en la noche en redes sociales, donde tu esposo te canta, sigue generando muchos comentarios...

Bueno, el video Luciana Olivares se lo envía a Alfredo y él le pide a Jessica (Newton) que lo suba dedicado a mí porque mi esposo no tiene redes sociales, por eso le digo ‘Cupido’ a ‘Jess’ porque logró que nos acercáramos.

¿Ya se reconciliaron?

Solo hemos hablado y lo seguiremos haciendo.

Claro, tiempo al tiempo, pero es más fácil cuando hay amor...

Así es y eso es algo que tenemos claro.

¿Todavía es prematuro decir que se van a dar una oportunidad?

Cuando salió a defenderme de tanta alucinada que no saben cómo atacarme porque creen que sin esposo estoy desamparada, me mostró lo mucho que le importo. Los dos tenemos que hablar y ver si nos merecemos otra oportunidad.

¿No temes que se diga que tienes una relación tóxica o te vayan a decir: amiga, date cuenta?

(Ríe) lo que piense la gente me importa un pepino. Nosotros no hemos tenido una relación tóxica porque hay amor y respeto. Él no me ha puesto los ‘ca…’, yo no se los he puesto, entonces ninguno tiene que recriminarse nada. No soy una Silvia Cornejo para nada, acá lo que hay es una diferencia de caracteres, a veces puedes amar mucho a una persona, pero no puedes vivir con ella. Eso es algo veremos mi esposo y yo, porque el matrimonio no es un juego, no puedes decir que te divorcias cada vez que hay diferencias.