POR: CARLA CHÉVEZ

Antes de finalizar el 2019, Magaly Medina hace un balance de su año televisivo y confiesa que cuando tenía un dígito de rating pensó en dejar la pantalla chica, y fue muy complicado ganarse nuevamente al público. Esta vez recibirá el Año Nuevo en Madrid con su esposo y comerá las 12 uvas a la medianoche, para pedir sus deseos, y se pondrá su calzón amarillo para la buena suerte.

Magaly, se termina el año, ¿cuál es tu balance?

He tenido un año duro a nivel profesional. Regresar al formato de ‘Magaly TV’, cuando pensé que formaba parte de mi pasado televisivo, ha sido difícil. Creí que el público lo rechazaba con tanta saturación de la farándula en la pantalla chica. No quería darles más de lo mismo. Tuve que recordarle a la audiencia que la pionera fui yo y que después de tanta copia, ‘la firme’ estaba de regreso.

Ha sido duro volver a reinar con los ampays y el periodismo de espectáculo

Lo más difícil fue reunir un equipo que trabaje con la mística, perseverancia y profesionalismo de aquellos grandiosos 15 años de ‘Magaly TV’. Dimos muchas vueltas, intentamos sumarle nuevos ingredientes, nuevas caras, diversas secuencias y no funcionó. Finalmente, volvimos a nuestras raíces, al formato original y yo desenterré a la brujita que llevo dentro. Ahí todo comenzó a mejorar.

¿Pensaste ‘tirar la toalla’ cuando las cifras solo eran de un dígito?

Claro que pensé en abandonar el barco. No lográbamos remontar las cifras con la propuesta inicial y fue muy complicado volver a ganarnos al público que antes nos sintonizaba. También había dos generaciones que crecieron durante los años que estuve explorando otros terrenos televisivos, y que no me conocía.

Magaly Medina afirma que guarda el cariño intacto por 'Peluchín'. (Fotos: Kelvin García)

¿Qué te hizo seguir adelante?

La presión familiar. Mi esposo quería que pasáramos más tiempo juntos y, como notaba mi frustración diaria, me propuso que abandonara le televisión y que él me pagaba un sueldo. Creo que esa propuesta sacó mi espíritu competitivo. Soy una chola terca y orgullosa. Me gusta ganar, soy competitiva a muerte y no estaba dispuesta a irme sin luchar.

¿No temes los posibles juicios de futbolistas como Zambrano y ‘Foquita’?

Cuando te metes con gente que se cree intocable y poderoso siempre habrá cartas notariales y amenazas de juicios, los periodistas estamos preparados para ese y otro tipo de coacciones. Aunque hoy en día, más le temo a la gente de dudosa reputación que rodean a algunos futbolistas. No sé de lo que serían capaces de hacerme con tal de quitarme del camino.

Nicola Porcella ha dicho que irá hasta el final con el juicio que te entabló por difamación.

Porcella vive sus horas más grises fuera de la televisión nacional y ningún juicio mejorará la percepción que tiene el público de él. Es más fácil intentar culparme de las consecuencias de su estilo de vida que hacer un mea culpa.

¿Te amistaste con ‘Peluchín’?

Aún no he tenido el tiempo para conversar con Rodrigo, pero seguramente en breve nos juntaremos para aclarar algunos malentendidos. El cariño por él sigue intacto.

Muchos censuran tu posición sobre ‘Mujeres al mando’ al decirles que les faltan neuronas y te reclaman por la no agresión de género. ¿Harías un mea culpa al respecto?

¿Por qué tendría que quedarme callada? ¿Solo porque se trata de mujeres? Soy una periodista de opinión y mis críticas van dirigidas por igual a hombres y mujeres que se paran frente a una cámara de televisión o se suben a un escenario. Si no les gusta ser cuestionadas, entonces que se dediquen a otra cosa. Están en el oficio equivocado.

Magaly afirma que sus críticas van dirigidas tanto a hombres como mujeres. (Fotos: Kelvin García)

Censuras a quienes dan una segunda oportunidad a sus parejas que ‘sacaron los pies del plato’. ¿Nunca estuviste en una situación así?

Cada pareja es un mundo distinto. No puedo entrometerme en las decisiones de otras personas. Perdonar o no una infidelidad es una cuestión muy personal. En mi caso, nunca tuve la certeza de que me hayan sido infiel o en todo caso, lo hicieron de tal forma que jamás me di cuenta. Lo que sí cuestiono es a aquellas mujeres que se ponen una ‘venda en los ojos’ y no quieran ver o reconocer las tramposerías de sus parejas.

‘MI HIJO NO SALE EN MIS FOTOS’

Muy poco se te ve con tu hijo. ¿Ya se casó? ¿Te ves como abuela?

Mi hijo me ha pedido no salir en fotos y respetar su vida privada y yo lo hago. Pero él siempre está en casa, los domingos almorzamos toda la familia junta e igual en fechas especiales. Él entra y sale de casa en todo momento. Que no lo fotografíe no quiere decir que no esté en mi vida. Por el momento mi hijo está soltero y no tiene planes de convertirse en padre y yo me siento muy joven para ser abuela.

¿Tu nueva casa fue el regalo que tu esposo y tú se hicieron por algún motivo en especial?

Mi esposo y yo tenemos una casa cada uno compradas cuando éramos solteros, así que decidimos construir una de los dos. Ya tenemos el terreno y ahora estamos trabajando, junto a la arquitecta, el diseño de lo que será nuestro futuro hogar.

¿Y el Año Nuevo lo recibirás en algún lugar especial?

Nos vamos a Madrid, allí recibiremos el Año Nuevo junto a Jessica Newton y su esposo y luego partiremos a descansar a las playas de Tailandia.

¿Cumples alguna cábala como la de las uvas o la trusa amarilla?

No soy supersticiosa, pero como 12 uvas a la medianoche del 31 y me pongo una trusa amarilla (regalada) para la buena suerte.

¿Cuáles son tus deseos para este 2020?

Deseo que nuestro país encuentre su rumbo y que el Estado logre controlar la inseguridad que reina en las calles. Deseo que mi familia siga teniendo mucha salud y que sigamos todos viviendo en armonía y amor. A nivel personal y profesional tengo varios proyectos que espero concretar a principios del 2020.b