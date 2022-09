Magaly Medina dijo que es una ‘fiera’ de ‘Chollywood’ a la que no han podido devorar , pues está acostumbrada a lidiar con toda clase de ‘alimañas’ y ella elige quién va a su set, luego de que Giuliana Rengifo señaló que su producción la quería entrevistar por el ‘ampay’ con el notario Paul Pineda.

Magaly, Giuliana te advierte que no la menciones, ¿te ha enviado alguna carta notarial?

Hay gente bien graciosa en la farándula. Estoy acostumbrada, como dije, a lidiar con toda clase de alimañas de nuestro querido ‘Chollywood’. Para mí no hay intocables en la farándula. Creo que muchos, en este ambiente, creen que pueden abrir sus bocas y soltar todo tipo de infamias sobre mí, porque como no tengo ‘rabo de paja’ ni me incomodo. Hace 25 años, cuando decidí entrar en esta jungla, me convertí en una fiera a la que nadie ha podido devorar.

Pero ella pide que pares porque a sus hijas las están ‘buleando’...

¿Y cuando ella habla de terceras personas atribuyéndoles acciones sin pruebas y lanza improperios que dañan el honor profesional y personal de personas, así como a sus hijos y familias, quién le pide que pare? ¿Quién sale a decirle que pare con sus mentiras? Sus hijas sufren y ¿qué hay de las hijas o familias de quienes habla sin reparos y respeto? Si estás en esta jungla y te crees cazador, no te quejes cuando seas tú la presa.

Giuliana posteó en Instagram que tu producción la está llamando para entrevistarla, pero ella quiere estar en tu set cara a cara.

Tengo el privilegio de elegir a quién quiero en mi set y a quién no. Y como siempre digo, a mis enemigos los elijo yo. Así que hagan su cola que hay lista de espera. Que los reporteros la quieran entrevistar es un privilegio que cualquier persona de la farándula debería tener en cuenta porque mis reporteros preguntan mucho mejor que cualquier conductor de televisión, así que eso es un honor.

Magaly, ‘Peluchín’, dijo que Andrea Llosa es la reina de ATV por su rating, ¿Eso te molesta?

Mientras más mentiras digan, más público gano. No validaré infamias mezquinas con mi respuesta. Creo que deberían preguntar a los directivos de ATV cuál es el programa bandera del canal desde mi retorno a mi casa televisiva. La envidia causa graves resquemores en algunas personas que saben las puertas de ATV están cerradas para ellos.