Magaly Medina: "Stephanie Valenzuela y su hermana son libres de hacer con su reputación lo que se les venga en gana"

Magaly Medina calificó de ‘picona’ a Stephanie Valenzuela por revelar sus costosos viajes y fiestas con jeques árabes que disfruta en Cannes (Francia). Además, dijo que la foto del pez (carachama) que la arequipeña posteó en sus redes sociales, haciendo alusión a su boca, se parecía a la de su hermana Giuliana.



Stephanie te llamó ‘envidiosa’ y ‘horrible’ por hablar de sus viajes y fiestas con millonarios...

Nosotros hicimos una investigación con contactos que tenemos en esa parte del mundo, descubrimos los nombres y apellidos de los millonarios con los que ella y su hermana andan en Cannes. Dice que la envidio, ¿pero qué le voy a envidiar? Que vive una vida de ricos, yo no sé si está disfrutando o chambeando, eso me pregunto.



Comentó que podría demandarte por hablar de su hermana porque no es figura pública y que espera que vuelvas a la cárcel.

(Ríe) Su hermana es una figura pública, pues en sus redes sociales se presenta como ‘Miss Intercontinental Perú’ y si está al lado de su hermana, que es conocida, lo que haga le salpica, eso pasa también con mi esposo. Qué pena lo que ella desea, pero la libertad de expresión me protege y con los buenos deseos no me va a mandar a la cárcel, pues tengo todas mis cosas en regla, felizmente no soy política.



¿Crees que se molestó?

Claro, ambas se ‘pican’ y en este negocio el que se pica, pierde. Allá ellas que son libres de hacer con su reputación lo que se les venga en gana y yo, como periodista, de difundirlo.



¿Te molestó que te comparara con un pez?

La boca de ese pez le debe recordar la boca de su hermana, que está bien grande por tanto ácido hialurónico que se ha puesto. Lo que estás chicas aún no responden es cómo hacen para vivir esta vida, porque esos jeques no se van a casar con ellas.