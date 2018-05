Magaly Medina no le teme a las posibles acciones legales que emprendería Stephanie Valenzuela [VIDEO]

La modelo Stephanie Valenzuela amenazó con demandar a Magaly Medina, quien en su programa hizo un reportaje sobre la lujosa vida de la modelo en Dubái y la comparó con el viaje que ella hizo con su esposo, Alfredo Zambrano, afirmando: “Yo lo hice con el sudor de mi frente y no de mi po..”.



Esto generó la molestia de Stephanie Valenzuela, quien inmediatamente le pidió que se retracte, a través de un mensaje en su Instagram.



“Tiene 48 horas... esta señora va a tener que demostrar que me costó el sudor de mi po... si no quiere regresar a la cárcel, de donde nunca debió salir”, posteó Stephanie Valenzuela.



Luego, agregó: “ Se le pidió retractarse, pero si la señora insiste, vamos por lo legal. Si no le gustó Dubái, suerte en ‘Canadá’”.

Como era de esperarse, Magaly Medina dijo que era su culpa que ella se sintiera aludida.



“Mira, mamita, cuando digo que la gente en este país sabe que todos los lujos que me doy, es porque los viajes me han costado el sudor de mi frente y no de ninguna otra parte de mi anatomía... si alguien se siente aludido, no es mi culpa... hablo de mi viaje a Dubái, no eres la única que viajó. Yo lo hice con mi trabajo, no sé tú...”.

Magaly Medina sobre la vida de Stephanie Valenzuela

¿Magaly, piensas rectificarte como lo ha pedido Stephanie?

No tendría por qué, me referí a mi viaje, así que quien no la debe no la teme. No voy a perder el tiempo en eso, en este país hay libertad de opinión.



En ‘Válgame Dios’, la fashionista Anette Acosta, amiga íntima de la Stephanie Valenzuela, aclaró que el novio de la modelo es ‘billonario’ y por eso puede darle una vida de lujos.



“Pero a pesar de que puede vivir como una reina, sin hacer nada, ella trabaja manejando el marketing y las redes sociales de una de las empresas de su novio, que acaba de regalarle un Ferrari del año”, afirmó Anette, quien además dijo que las personas que la critican lo hacen porque envidian su suerte.