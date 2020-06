NO LE GUSTÓ. Stephanie Valenzuela se mostró muy mortificada debido al reportaje que emitió el programa de Magaly Medina sobre sus viajes en plena pandemia. La modelo tildó de “rata” a la periodista.

La periodista le respondió los insultos a Stephanie Valenzuela. “Yo pensé que me iba a mandar una respuesta para callarme la boca. Mira, Magaly, cómo que no sabes de qué vivo, te mando mis recibos (...) pero no, la respuesta de ella siempre es evasiva, solo ataca para que todo el mundo se centre en el ataque y no la realidad”, menciona Magaly Medina.

Magaly Medina expresó su sorpresa porque la modelo la llama rata. “O sea me dice que la riqueza y los lujos de que ella goza es porque hay un señor Dios que le está proveyendo, la está llevando de paseo (...) A ver si a todos nos toca un poquito ya que andamos bastante bolsillo flaco”, comenta la periodista.

La periodista finalmente califica la respuesta de Stephanie Valenzuela como un atrevimiento. “Mira lo que dice la atrevida, pon otra vez eso, ella está insultando y no contestando. No te enojes y no insultes, nosotros preguntamos porque somos ingenuos (...) nunca te vemos trabajando, eso de las ratas y basuras para nada porque tú sabes que las personas nos damos los mismos lujos que tú, pero todo el Perú sabe como hemos conseguido el dinero”, finaliza Magaly Medina.

Magaly Medina le responde a Stephanie Valenzuela por llamarla rata (TROME)

VIDEOS RELACIONADOS

Magaly Medina le pide a Alejandra Baigorra que se respete (TROME)

Magaly Medina criticó a Josimar porque vende pijamas bambas. (ATV-TROME)

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Samahara Lobatón arremete contra futbolista ‘pegalón’ Alexi Gómez por lucirse con nueva pareja: “Celebrando como si fuera buen padre”

Alejandra Baigorria: Tras reportaje donde Magaly le pide que no persiga a George Forsyth, chica reality explica qué fue a hacer a Gamarra

Magaly indignada con Ale Baigorria y le pide que tenga dignidad: “George ni siquiera sabe tu nombre”

Beto Ortiz explota contra Sigrid Bazán: “Ahora cualquiera se sienta delante de una cámara y se vuelve lideresa de opinión”