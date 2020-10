AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTO. Magaly Medina habló sobre las denuncias de acoso en contra del actor Stefano Tosso, quien hasta el momento no se pronuncia sobre las acusaciones. La conductora indicó que su equipo periodístico había logrado conversar con dos de las víctimas.

Una de ellas decidió mostrar su rostro. La joven, actualmente, tiene 22 años, pero el hecho sucedió cuando ella tenía 16. Stefano Tosso se habría aprovechado de la admiración que sentía la adolescente por él. “Estábamos hablando sobre mis problemas familiares por videollamada, cuando de pronto, bajó la cámara y empezó a masturbarse”, relata.

“Yo me asusté porque fue de la nada, me dijo que yo era su chica y que las parejas hacen eso, no podía creer”, indica la joven para relatar la manipulación a la que habría sido sometida.

La otra víctima no mostró su rostro, sin embargo, habló por videollamada con un reportero del espacio televisivo. “Quería verme y un día nos conocimos. Hubieron besos que yo permití, yo ya me sentía presionada, hubo intercambio de fotos, cuando yo ya no quería, me dijo que si yo no le enviaba más fotos, él iba a publicar las que ya le había pasado”, menciona la joven, con quien el actor empezó a mantener contacto desde que ella tenía 15 años.

Magaly Medina entrevista a víctima de acoso (TROME)

Magaly entrevista a jóvenes que lo denuncian por acoso