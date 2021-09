Magaly Medina subastará carteras que le regaló Andrés Hurtado: “A mí nadie me compra”

Magaly Medina decidió responder las declaraciones de Sofía Franco, quien dejó entrever que la conductora de espectáculos no criticaba a las personas que le hacían lujosos regalos, en clara referencia a las carteras que le obsequiaron Andrés Hurtado y sus hijas Josetty y Génesis.

“Yo nunca he estado a la venta, ni en mi vida personal ni en mi vida profesional, porque sí algo tengo es que no soy mermelera. A mí nadie viene a sobonearme con un regalo porque no lo necesito”, señaló, visiblemente fastidiada, la conductora de “Magaly Tv: La Firme”.

Tras arremeter contra Sofía Franco, Medina anunció que subastará las lujosas carteras que le regalaron el conductor de Panamericana Televisión y sus hijas, y que el dinero recaudado lo donará a un comedor popular.

“Si alguien me regala una cartera, como Chibolín, es su problema que me regale. Yo digo gracias. De ahí a que la use o la necesite, no lo hago. Vamos a subastar esa cartera y el dinero lo daremos a un comedor popular para que esas carteras alimenten a mucha gente”, señaló la popular ‘Urraca’.

Además de recordarle que la ayudó cuando protagonizó un caso de agresión junto a su esposo, Álvaro Paz de La Barra, Magaly Medina cuestionó que Sofía Franco tolere actitudes violentas contra su persona.

“Si a ti te compran con una casita con piscina, ni siquiera tuya, sino alquilada para ti, y con unos pocos ‘dolarillos’ al mes, y con unos cuántos viajecitos, ese es tu problema. (…) A mí nadie me compra y ningún hombre dirá que a mí me compró, compró mi dignidad, algo que tú no puedes decir, lamentablemente, así que no vengas a tirar barro”, arremetió.

