Magaly Medina: "Me llevo bien con mi suegra" [VIDEO y FOTOS]

Magaly Medina descartó que tenga una relación tirante con su suegra como la de la reina Sofía y su nuera Letizia, luego del comentario que hizo al respecto y que dio pie a que, en redes sociales, se especule que no se llevaba bien con la mamá de su esposo Alfredo Zambrano.



Magaly, ¿ese comentario que hiciste sobre la suegra, por el ‘impasse’ de la reina Sofía y Letizia, fue porque no te llevas bien con tu suegra?



Para nada (ríe). La relación con ella ahora es más cercana, lo dije porque es un problema que lo tienen muchas parejas. Imagínate, si en la realeza pasa eso, qué pasará con nosotros, los plebeyos. Este es un tema que vamos a tocar en ‘La purita verdad’ dentro de poco, porque es una realidad que afecta muchos matrimonios.



¿Y ya tienes planeado donde serán tus vacaciones ahora que se acerca el Mundial?



Con mi esposo estamos definiendo a qué lugar, pero no será Rusia. Salgo de vacaciones adelantadas a partir del 14 de junio, ya que el noticiero solo irá de 6 a 7 de la mañana porque somos el canal del Mundial y la cobertura será amplia. Los entendidos en temas deportivos serán los encargados de abordar el tema. (C. Chévez)



