Magaly Medina habló sobre el fallecimiento de su suegro, padre de su esposo Alfredo Zambrano. La conductora pidió disculpas por no bailar, como siempre hace en su espacio televisivo, debido a que la noticia de la muerte del papá de su esposo la supera.

“No pude ni visitarlo. Felizmente su hijo pudo hablar con él esta mañana por teléfono. No pudimos despedirnos. No vamos a despedirnos. No le vamos a dar un último beso. Sus hijos, nietos, sobrinos, nadie podrá despedirlo”, mencionó la ‘urraca'.

Magaly Medina concluyó que “solo vamos a tener sus cenizas” porque “así es la muerte en tiempos de pandemia”.

La conductora de espectáculos decidió mandar a un corte comercial para que no la vean llorar por el fallecimiento de su suegro, el padre del notario Alfredo Zambrano.

Magaly Medina se despide de su suegro. (Magaly Tv. La firme-TROME)