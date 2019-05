Esta fue la reacción de Magaly Medina cuando ocurrió el temblor mientras rapeaba con Coto Hernández | VIDEO | FOTOS

Magaly Medina fue sorprendida por el temblor de 4.8 grados que se sintió hace instantes y que tuvo su epicentro en el Callao. La Urraca no pudo sentir el sismo por rapear con Coto Hernández en una secuencia del programa, por lo que salió del aire para emitir una nota de Mariella Zanetti.



A su regreso, Magaly Medina sostuvo que no sintió el temblor por la secuencia que tuvo con Coto Hernández, quien estuvo como invitado a 'Magaly Tv: La Firme'.



"Hemos estado rapeando y ha ocurrido un temblor de 4.8 en el Callao y nosotros hemos estado rapeando y no hemos sentido. Pedimos a la población que no se alarmen. Tranquilos, no es para alarmarse", sostuvo Magaly Medina



La Urraca aconsejó mantener la calma, tener su mochila de emergencias para evitar cualquier tipo de accidente.