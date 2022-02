Magaly Medina reapareció en su programa en medio de los enfrentamientos mediáticos con Jessica Newton, Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco. La Urraca se pronunció sobre el comunicado que enviaron los que iban a ser sus ‘compadres’.

Tras iniciar su programa cantando y bailando el tema ‘Señor mentira’, Magaly Medina indicó que su amistad con Jessica Newton se acabó luego de la polémica que se generó en los últimos días.

“Yo soy frontal y las cosas que se hacen públicas, si estabas molesta ojalá me lo hubieras dicho en privado (...) A mí no me gustan las peleas de callejón, para eso me peleo con la Barboza, mucho menos con una señora tan glamorosa, a quien yo consideraba mi amiga a quien debo decirle ’mamita, no me quieras tanto, porque si así me quieres, como será cuando no”, dijo Magaly Medina.

Magaly Medina termina con su amistad con Jessica Newton EN VIVO (VIDEO: ATV)

COMUNICADO DE CASSANDRA SÁNCHEZ

Cassandra Sánchez De Lamadrid decidió hablar por primera vez luego que Magaly Medina arremetiera contra ella y Deyvis Orosco por su segunda pedida de mano y tras emitir un reportaje respecto a que sus dos perritos están en un albergue. La hija de Jessica Newton no soportó más y reveló el motivo por el que no habla con la ‘urraca’.

Días atrás, Magaly reveló en su programa que Cassandra y Deyvis la dejaron en visto cuando les pidió ir a visitar al bebé, de quien iba a ser madrina. Según dijo la conductora, incluso les envió flores, pero nunca recibió respuesta. ¿Qué pasó?

A través de su cuenta de Instagram, Cassandra Sánchez emitió un comunicado para dejar en claro algunos puntos. Respecto a su amistad con Magaly, aclaró que esto se terminó debido a que la periodista expuso una conversación con Deyvis Orosco por rating, teniendo en cuenta que en ese entonces tenía exclusividad con Gisela Valcárcel.

