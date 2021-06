Para Magaly Medina su infancia, en su natal Huacho, tuvo algunas carencias económicas que marcaron sus ganas de superación, que más adelante la convirtieron en una de las figuras de la televisión. Sin embargo, la ‘Urraca’ no olvida esas raíces y recuerda que en su niñez solo tuvo un par de zapatos, pero que siempre fue una apasionada de la moda, por eso, hoy tiene en su clóset una fina colección de carteras y calzado, pero guarda cual tesoro la primera ‘bag’ que le regaló su esposo Alfredo Zambrano cuando eran novios.

“Desde niña me ha gustado la moda, pero en mi adolescencia solía leer revistas y le ponía especial atención a la ropa, las carteras y los zapatos. Recién cuando estuve en la televisión pude comprarme aquellas marcas que solo veía por fotos”, dijo.

¿De niña jugabas a las pasarelas con carteras de juguete?

Eso no era lo mío. Yo era una niña que leía mucho y no andaba muy pendiente de mi ropa, pero no voy a negar que me gustaban los zapatos y las carteras, será porque de niña solo tenía un par de zapatos. Las primeras carteras que compré cuando ya trabajaba en la ‘tele’ fueron Vuitton y Chanel. Luego siguieron las Dior y Fendi.

¿Qué haces cuando tus carteras ‘pasan de moda’?, ¿subastas o venta de garaje?

Mis carteras las regalo aunque guardo algunas como reliquias. Por ejemplo la primera cartera que Alfredo (Zambrano) me regaló cuando no éramos novios, una Versace de color rojo la tengo en un lugar muy especial, tiene mucho significado para ambos, ahora cuando tengamos nuestra casa (que están construyendo) le vamos a hacer un lugar especial.

Magaly Medina tiene una impresionante colección de carteras que también regala . (Foto: Jesús Saucedo)

MIRA ESTO: Magaly Medina agradecida con sus seguidores por los buenos deseos tras reconciliarse con su esposo





¿Cuánto calzas, se puede decir que tienes pie de Cenicienta?

Calzo 37, me gustan los zapatos de Giusseppe Zanotti y Gianvito Rossi.

Magaly Medina dice que guarda con especial cariño la cartera Versace que le regaló su esposo Alfredo Zambrano cuando eran novios

¿Cuántas carteras y zapatos tienes?

Exactamente cuántos pares y carteras tengo, no me gustaría decirlo porque puede sonar hasta grosero en una época de tantas necesidades económicas. Creo que cada par de zapato o alguna de mis carteras de marca tienen precios que puede considerarse ofensivos, pero son gustos que me he dado con el producto de mi trabajo.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Magaly pide apoyo al tenor Juan Diego Flórez para el hijo peruano de Guillermo Dávila

SACRIFICIO

Por otro lado, recientemente Magaly Medina, marcó distancia con Sheyla Rojas, quien mostró hace poco una flota de autos de alta gama remarcando que lo que ella tiene lo logró con esfuerzo.

”Yo me gano la vida decentemente. Yo no necesito de un ‘fuerte’, de nadie a mi lado para tener la vida que llevo (...) Yo no he sacrificado cosas por un hombre, no ando haciendo las cosas que tú haces, no nos comparemos”, dijo Magaly Medina.

Finalmente, la conductora de Magaly Tv La Firme se jactó de ser digna de caminar con la frente en alto porque, según menciona, no ha necesitado de un hombre para salir adelante y tener comodidades.

Magaly Medina tiene una gran colección de zapatos . (Foto: Jesús Saucedo)

TE PUEDE INTERESAR