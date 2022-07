¡LE RESPONDIÓ CON TODO! Magaly Medina arremetió contra Jazmín Pinedo luego que cuestionara la filtración de audios en el caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba para, según dijo, “favorecer a un programa de tv”, esto en clara indirecta al espacio de la ‘urraca’.

“Dejen de estar compartiendo en redes sociales cosas de la menor, dejen de pasar los audios (…) para favorecer a quién, ¿A un programa de televisión? Eso no se hace, dejemos de compartir información que es irrelevante para su futuro”, dijo la popular chinita.

La conductora de TV Magaly Medina le recomendó a Jazmín Pinedo que consulte con el dominical de su canal para saber cómo se realizan esas “filtraciones” y la tildo de “burro”.

“Para que tu no andes diciendo “cómo es que se filtra”, es que no lo vas a entender nunca. No sabes, no lo sabes, nunca trabajaste en eso. Como dice el título: “¡Qué sabe el burro de alfajores!” y (dice) todo para favorecer a un programa de TV (…) No, a mi no me cae del cielo, aquí se chambea” , expresó.

Magaly Medina tilda de “burro” a Jazmín Pinedo críticas sobre filtración de audios caso de Melissa Paredes: “Quédate calladita”

Magaly Medina responde fuerte a Jazmín Pinedo: “Quédate calladita”

La ‘urraca’ cuadró a Jazmín Pinedo y la mandó a “comer alfajores”, y evitar criticar al periodismo de espectáculos.

“Los principales que divulgaron esa información y que fueron a sacar los trapitos sucios de canal en canal fueron los padres de esa pequeña, hasta para defender hay que tener más argumento. Si no sabes de qué hablas, quédate calladita y deja que Choca hable”, enfatizó.

