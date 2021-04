Magaly Medina sacó las garras para defender su micro programa ‘Magaly in the house’, donde visitaba las residencias de algunos de los candidatos a la presidencia de la República previo a las Elecciones generales 2021. La periodista además le respondió con todo a Tula Rodríguez por decir que “los candidatos deben enfocar sus propuestas en el Perú profundo en vez de estar mostrando sus casas lujosas y sus exitosos negocios en TV”.

“Quién le dijo a Tula que es opinóloga de política, porque las Mujeres al Mando se creen las que pueden opinar y hablar de cualquer tema y las ‘retoquitos’ de este país se creen ser sesudas comentaristas de actualidad y ya creen que todos pueden opinar. Hay gente que opina para quedar bien con el público y Tula Rodríguez ahora, siendo bastante demagoga, comienza a rajar, claro sin decir nombres, pero si dice el mío no tengo problema y acá le respondemos”, empezó Magaly.

La ‘Urraca’ agregó que “el único programa que ha mostrado las casas es ‘Magaly in the House’, porque me metí a la casa de los candidatos porque me dio la gana meterme, porque hubo candidatos que no quise hacerlo y alguien me va a obligar? Yo soy directora periodística de este programa, soy lo suficiente periodista para decidir a la casa de quién quiero ir, nadie me obliga. En este canal yo no tengo como muchos de estos, estas ‘Tulas’ que les dictan todo el contenido por la orejita y les dicen todo lo que tienen que decir, porque de por sí ellas no piensan”.

Luego de leer lo que dijo la conductora de ‘En boca de todos’, siguió dándole con palo y hasta se burló de que sea la próxima presidenta del Perú. “Con todo esto que ha pasado en el país, quién sabe y de repente hasta la eligen”

“Con Magaly in the house hicimos un rating que en boca de todos jamás soñaría tener, entonces que la envidia no les rebase por los ojos. Tranquila, Tula, tranquila, porque competencia ustedes no son, entonces deja que los demás tengan ideas creativas que nos funcionan, que le interesan al publico y los divierte, porque acá yo no hago promoción. Yo me meto al candidato que quiero y fluyo”, finalizó.

