Magaly Medina no se quedó callada ante el largo texto que escribió Lucho Cáceres en sus redes sociales y en el que afirma que la ‘Urraca’ es una ‘convicta’ y que no se ha resocializado, sino, por el contrario “sino por el contrario son transgredidos diariamente sin pudor alguno”, amenazando que “a la luz de los hechos todo parece indicar que se vienen más”.

“A veces ando desenterrando muertos como Lucho Cáceres, pero Lucho Cáceres, que está casi desaparecido, de pronto aparece y sin que le hayamos dicho ‘a’ me ataca como bueno”, empezó Magaly Medina, quien mencionó al ver su fotografía con esposas es algo que agradece.

“Yo soy una antes de la cárcel y otra después de la cárcel. Sin duda fueron momentos que atesoro en mi corazón, no saben con qué cariño, porque fue una prueba difícil de la vida, pero casi el Perú entero estuvo conmigo y supe que tenía muy buenos amigos. Esa foto con esas esposas es algo que agradezco. Nunca oculté las esposas como ahora lo hace tanto corrupto. Yo consideré un acto injusto y quise que el Perú viera qué es lo que me estaban haciendo”, recalcó la conductora de ‘Magaly Tv: La Firme'.

ESCORIA Y BASURA

Después de esta mención llena de nostalgia, Magaly Medina no tuvo reparos en tildar de ‘escoria’ y ‘basura’ a Lucho Cáceres dejando en claro que el odio es mutuo, pues ambos se han lanzado duros puyazos cada vez que han podido.

“Este ser desdeñable habla de la resocialización del condenado y me pone como ejemplo de que yo no me he reeducado, rehabilitado y no me he reincorporado a la vida en sociedad. Mi cambio, según él, no se evidencia”, dijo la ‘Urraca'.

Asimismo, mencionó que no perderá su tiempo en hacerle juicio por difamación porque “yo no meto mi mano al desagüe”.

“Yo le consulté a mi abogada de tantos juicios hoy y me dijo que esto era considerado, por todas sus afirmaciones e insinuaciones vejatorias para hacerle un juicio a Lucho Cáceres por difamación, pero yo le dije que no pierdo tiempo en escoria, en basura. Yo no meto mi mano al desagüe”, sostuvo la periodista.

“Pero a mí lo que me llama la atención de este señor es que pone ‘a la luz de los hechos todo parece indicar que se vienen más'. Y yo le pregunto a Lucho Cáceres públicamente: Tú quien eres en el Poder Judicial ¿Eres el ministro de justicia? ¿Eres un Richard Swing del Ministerio de Justicia? ¿Un asalariado del ministro de Justicia? ¿Trabajas en el Tribunal Constitucional, en el Ministerio Público? ¿Dominas el Ministerio Público? ¿Dominas a los jueces del Ministerio Público? ¿Cuál es tu grado de influencia?”

“A mí no me amenaces Lucho Cáceres, no me amenaces. Porque si vamos a hablar de rehabilitación, yo como diría en el término legal yo estoy rehabilitada ante la justicia de nuestro país”, finalizó la conductora de TV.