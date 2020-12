Magaly Medina no se quedó callada y decidió responderle fuerte y claro al alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, luego que este usara sus redes sociales, nuevamente, para defenderse de las críticas de la periodista en su programa ‘Magaly TV: La Firme’ por su actitud frente al escándalo protagonizado por su aún esposa Sofía Franco.

“Creo que @magalyperu no olvida que mi padre y yo fuimos los abogados de la jueza que la metió presa (con justa razón) por el tema de Paolo Guerrero. Tanto odio y rencor de esta mujer?. Vives del morbo, de las penas y problemas ajenos. Mira tu vida, tu interior, tus actos”, publicó en Twitter, Paz de la Barra.

“Y encima mandas a hacer reglaje hace tiempo y eso es delito. Ya tengo todo el material. Así trabajas. De manera soterrada. Este es uno de tus carritos que usas para realizar el delito de reglaje. Y tenemos abundante material @magalyperu”, agregó.

Estos tuits provocaron que no solo los usuarios volvieran a criticar al burgomaestre, sino que Magaly Medina saliera con todo a responderle e indicar que “a ti no te conozco ni en pelea de perros”.

TROME | Magaly Medina le responde a Álvaro Paz de la Barra (Video: Magaly Tv: La Firme)

“Sabía quién era tu padre, pero desconocía que era abogado de una jueza o de otra, ni me ha interesado nunca. Acá yo no vengo a hacer venganza política, ni nada por el estilo, yo solo vengo a criticar un hecho que me pareció despreciable desde todo punto de vista y lo seguiré diciendo y deje de amenazarme”, sostuvo la ‘Urraca’.

Asimismo, la conductora de TV mostró los comentarios que le hicieron al burgomaestre en las redes sociales e indicó que Paz de la Barra la está amedrentando y tildó su comentario de ‘matonezco’.

“Yo siento que es amenazarme, como ponerme un arma en la cabeza. Así me amenaza, me amenaza. La verdad es que me han amenazado todo tipo de delincuentes y un alcalde que me amenace se sumará a la lista de personas mal vivir que lo han hecho”, recalcó.

“Yo denuncio que el matón del alcalde de La Molina me está amenazando y de una manera que ni los delincuentes lo han hecho conmigo”, señaló la periodista.