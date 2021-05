Magaly Medina nuevamente tuvo de punto a Josimar en su programa y lo criticó debido a las constantes disculpas que en las últimas semanas he expresado por sus ‘metidas de pata’ al hacer bromas de mal gusto o que hayan afectado la susceptibilidad de sus seguidores.

“Josimar, qué hace pidiendo disculpas. Él ha convertido las disculpas en algo usual, porque cuando tú cometes un error pides disculpas, pides perdón. Pero cuando esas disculpas se convierten en algo como comer el pan de cada día o tus desayunos en las mañanas o como cambiarte de ropa interior todos los días”, dijo Magaly Medina.

Agregó que “ Josimar siempre hace algo y al día siguiente sale a disculparse . Antes de trolear de una manera tan vulgar a la Uchulú ya había dicho algunas cosas públicamente en sus redes, sobre todo cuando realiza estos enlaces en vivo como cuando se burló del COVID-19 . Eso todo el mundo lo censuró, le criticamos todo y él sale, llora, pide disculpas y ahora a la Uchulú le hizo un testamento porque la vez pasada le hizo una broma bastante pasada en una transmisión en vivo”.

La periodista no se calló nada y además de tildarlo de vulgar, sostuvo que “le falta clase y eso no se puede enseñar”. “Lo que pasa es que hay personas que solo saben hacer bromas de mal gusto como Gisela, entonces está en tu espíritu, es tu falta de clase con eso no se puede lidiar, no se puede enseñar”.

“Hay bromitas y bromitas, hay bromas que hace gente inteligente y hay otras que hace la gente bruta que cae en la vulgaridad muy a menudo”, indicó.

TROME | Magaly Medina tildó de vulgar a Josimar por sus bromas pesadas

BROMA PESADA A ‘LA UCHULÚ'

A través de una transmisión en vivo, Josimar le hizo una de sus desatinadas bromas a La Uchulú ahora que se convirtió en un jale para El artista del año. La actriz tomó con humor las palabras del cantante. Sin embargo, el comentario ocasionó que nuevamente sea blanco de críticas en las redes sociales, por lo que tuvo que salir a disculparse.

“Ah, que cante no más, que cante como ella sabe cantar. Que chape el micro como ella sabe”, comentó el intérprete de “La protagonista”, quien acto seguido soltó una carcajada.

Ahora, el salsero reconoció que todo fue una broma y no hizo el comentario con la intención de faltar el respeto a la Uchulú. Además, señaló que mantiene una buena relación con el personaje, con quien comparte en los ensayos de “El artista del año”.

“Fue una broma que ella inició y que yo seguí, mi intención jamás fue faltarle el respeto. Al contrario, ahora que la conozco más, nos llevamos súper bien, somos patas en la academia”, precisó Josimar en declaraciones a la prensa.

Josimar y su peculiar consejo a La Uchulú para El Artista del año: “Qué chape bien el micro”