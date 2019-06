Magaly Medina tilda de 'zánganos' a 'Válgame Dios' y Peluchín le responde: "Hay gente que se cree el ombligo del mundo". 

¡GUERRA DE PRIMICIAS! Magaly Medina y Rodrigo González, Peluchín, nuevamente se han declarado la guerra y no han dudado en lanzarse indirectas debido al crédito de las primicias que sus programas han sacado sobre los casos de Vanessa Terkes y Yahaira Plasencia. La 'Urraca' fue la primera reclamar a la competencia por 'copiarse' las ideas de sus reportajes y los tildó de "zánganos".



Fue el reportero de Magaly Medina, quien reveló que los de 'Válgame Dios' copiaron su reportaje sobre el caso de los huevos rotos que le habría dejado Vanessa Terkes a George Forsyth.



"Falta de creatividad, lo más fácil es copiar y pegar... Se ve reflejado en las tardes. Toda información que sale en #MagalyTvLaFirme es malamente copiado... Es difícil conseguir primicias, pero ya ustedes son muy sinvergüenzas", sostuvo Otto Díaz

El tuit fue retuiteado por Magaly Medina, pero en su edición de 'Magaly Tv: La firme' no dudó en poner en su sitio a lo que ella llama 'copia'.



"Mi equipo de investigación, un equipo que trabaja arduamente día y noche para que otros se quieran apropiar del trabajo que hacemos. No me refiero a los medios que siempre nos dan los créditos y las imágenes que propalamos, pero hay gente que le gusta ser zángana y no trabajar y esperan el programa para hacer su trabajo. ¡Esto es el colmo!", agregó.

En la edición de hoy de 'Válgame Dios', Rodrigo González no dudó en responder a la que algún día fue su madrina y mejor amiga y la tildó de diva. "Las fuentes son para todos y hay gente que se cree el 'ombligo del mundo' y cree que no existe nadie más".



Peluchín defendió a su equipo y recalcó que su programa "recibe la misma información que tenemos nosotros, porque también fuimos a sentarnos con esa misma fuente y tenemos eso, que no es un resumen sino es el trabajo de nuestro equipo".