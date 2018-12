Magaly Medina tildó de 'sin clase' a Miriam Saavedra, pero usuarios le recuerdan cuando se bajó el calzón en TV | FOTOS

Magaly Medina se peleó en vivo con la mamá de Miriam Saavedra, ganadora del 'Gran Hermano' de España , al decir que ella no se hizo conocida "por pasar por la cama de nadie" y defender a Mónica Hoyos asegurando que tiene 'más clase' que la concursante del polémico reality. Sin embargo, en redes sociales los seguidores de Miriam no tardaron en criticar a la 'Urraca' recordándole cuando se quitó el calzón en TV y los escándalos de los que fue protagonista por el rating.



A los defensores de Miriam Saavedra no les gustó nada que Magaly Medina se expresara de la peor manera de la ganadora del reality español, de quien dijo que no tiene clase y que en el Perú nadie la conoce. "Nosotros realmente no estamos celebrando una victoria de una compatriota conocida, no estamos izando la bandera nacional", aseguró la Urraca.

Agregó que le "avergüenza ver a una peruana como ella, porque las peruanas somos mujeres dignas, orgullosas de nosotras, somos mujeres que no necesitamos de un hombre, de un escándalo" y que "No he llegado al nivel que tengo en la televisión, por haber pasado por la cama de nadie". Precisamente, estos comentarios hicieron que todos los hinchas de Miriam Saavedra y peruanos residentes en España se volcaran a las redes sociales para responderle y recordarle su pasado televisivo y cómo Magaly Medina usa el escándalo para ser más conocida.

"Disculpe Magaly, aquí no se ven programas de Perú. Como somos muy educados y con clase,le pregunto con todo mis respetos, ya que no contamos con demasiada información, usted es la misma persona que estuvo presa??No deseo entrar en equívocos y criticar sin más", dijo una usuaria en Twitter.



"Magaly te equivocas soy peruana viviendo en España y te contaré que vergüenza ninguna por Miriam prefiero su forma chabacana como dices a que la MALDAD de Mónica que eso sí que es de vergüenza. Por lo menos Miriam tiene buen fondo bondad y una inteligencia que ya muchos quisieran", le dijo otra.

Ante la ola de críticas, Magaly Medina sostuvo que en ningún momento defendió a Mónica Hoyos. "No la he defendido. He opinado que hasta ella me parece que tiene más clase que la Saavedra".

Este comentario solo hizo que las críticas se incrementaran y los defensores de Miriam Saavedra le dijeran de todo a Magaly Medina.

Quedaste como una anticuada, hay que reciclarse.

Decepción total por tu parte, hablar de clase, de chavacaneria creo que cada uno se busca la vida como puede igual que tu en su momento.

