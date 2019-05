Magaly Medina sobre Tilsa Lozano: "Amenaza sembrando rumores, está como Yeni Vilcatoma, chismosa de quinta"

Magaly Medina calificó de ‘picona’ y ‘chismosa de cuarta’ a Tilsa Lozano y la retó a que saque algún ‘ampay’ de su esposo Alfredo Zambrano.



Magaly, Tilsa dejó entrever que podría hacerle un ‘ampay’ a tu esposo saliendo de un hotel de la avenida Javier Prado...

Me parece que está un poco picona, porque si ella es una profesional del periodismo del espectáculo, cosa que no lo es, debería saber que los profesionales somos así. He sido la creadora del ‘ampay televisivo’ y no voy a ofenderme cuando le saquen algo a alguien cercano a mí, imagínate que lancé el ‘ampay’ de mi mejor amigo, Ney Guerrero. Lo que pasa que como ella no es una periodista, amenaza sembrando rumores, está como la Vilcatoma, chismosa de quinta. Ella lo que tiene que hacer es pedirle a su equipo de periodistas, porque ella no lo es, que investiguen. Que deje de amenazar y lo ponga al aire, porque ni a mí ni a mi esposo nos causa intranquilidad, porque él sabe que si lo ampayan saliendo de algún lado con alguien, ese día yo públicamente lo choteo. Además, no solo lo chotearía por infiel, sino por bruto, porque para irse a un hotel en Javier Prado, en San Luis o donde sea, hay que ser bruto siendo el esposo de Magaly Medina.



¿Ya está bien advertido?

El culpable no es quien ampaya, sino el ‘jugadorazo’ o la ‘jugadoraza’.



Tal vez Tilsa esté nerviosa por la posible entrevista del ‘Loco’ Vargas en ‘El valor de la verdad’.

​Es que no debe ser fácil haber sido la segundona en la vida del ‘Loco’ y ahora la expareja de un hombre que parece un chibolo irresponsable que prefiere la juerga a su hogar. No hay duda de que Tilsa me debe envidiar harto, ja, ja, ja.