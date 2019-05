Magaly Medina sobre Tilsa Lozano por criticar su programa: "La ignorancia le sale por las orejas"

¡La pelea sigue! Magaly Medina no se tardó en contestarle a Tilsa Lozano , quien aseguró que Combate hacía más rating que "Magaly Tv La Firme" con mucho menos presupuesto que el asignado para el programa de la Urraca.

"La ignorancia le sale por las orejas. Combate era un programa carísimo y líder de lunes a viernes en mi canal. Mi programa es también es más visto diariamente en ATV y con la mitad del presupuesto. Cómo te quedó el ojo Tilín Tilín?", escribió Magaly Medina en Twitter.

Cabe indicar que Tilsa Lozano emitió las polémicas declaraciones para Trome, luego que Magaly Medina la calificara de 'picona' y 'chismosa de quinta' por hablar de un supuesto ampay de su esposo, el notario Alfredo Zambrano.



Según Tilsa, el programa de Magaly Medina ya no funciona como en sus mejores épocas. Asimismo, soltó el rumor que podría ser cancelado en julio, luego de que le pusieran un ultimátum. "El público cambia, los formatos cambian y hoy en día, la pantalla ya no aguanta a una sola persona, por eso los programas tienen panelistas. Ella volvió a lo de antes, pero eso ya pasó. Si me contrataba le hubiese funcionado y hacíamos un versus", dijo la conductora de 'En Exclusiva'.