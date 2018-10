Magaly Medina se solidarizó con Tilsa Lozano tras poner fin a su relación con el padre de sus hijos, ‘ Miguelón’, afirmando que ‘debió dejarlo hace tiempo’.

“Por supuesto que me solidarizo con ella, es más, creo que debió dejarlo hace rato. Ninguna mujer merece un hombre así, todas merecemos consideración, cariño y respeto. A mí no me gustaría que mi marido esté de fiesta mientras una lleva una enorme barriga en casa”, dijo Magaly Medina, quien lució rejuvenecida.

Luego, añadió, que le pareció civilizado que Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo hayan enviado un ‘comunicado’ sobre el fin de su relación para evitar mayores especulaciones. “Me parece correcto, así evitan los chismes y rumores”, detalló.

En las redes sociales comentan que el ‘Loco’ Vargas sería el verdadero amor de Tilsa. ¿Crees eso?

No sé, no podría especular. No estoy en los zapatos de ella.



También califican a ‘Miguelón’ como un ‘perro’...

Hay hombres de todas las categorías. Lo importante es que la mujer debe empezar por quererse mucho, entonces, ahí la otra persona te va a querer, considerar y valorar. Todo empieza por uno.



Se dice que volverías a la televisión por ATV.

Estaba de vacaciones, las he disfrutado y ahora estoy empezando a extrañar la televisión. Así que veré las propuestas, es cuestión de sentarse a conversar.