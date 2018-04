Magaly Medina toma con buen humor las declaraciones de Tilsa Lozano [FOTOS]

La conductora Magaly Medina tomó con humor los comentarios de Tilsa Lozano, quien aseguró que nunca le respondía los saludos.



“Yo no hablo de otras personas. No me interesa. Yo soy diva, pues. ¿No dicen que soy sobrada y malcriada? ja, ja, ja”, explicó Magaly Medina.



Por otro lado, dijo que no se siente satisfecha con la sintonía de ‘La purita verdad’. "Nunca me siento satisfecha, siempre busco más. No te puedo decir si habrá cambios, porque estamos en plena etapa de conformación de equipo. Recién tengo un equipo semicompleto”, contó Magaly Medina .