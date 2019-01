Magaly Medina sobre Tilsa Lozano: "Es bastante envidiosa, mi felicidad le da envidia a mucha gente y eso está bien"

Magaly Medina aseguró que no tiene inconveniente en invitar a Tilsa Lozano a su programa ‘Magaly TV: La firme’; sin embargo, no tuvo reparos en calificar de ‘infeliz’ a la animadora, quien deslizó que el esposo de la popular ‘Urraca’, Alfredo Zambrano, tendría un ‘búnker’ a escondidas.



“Si es verdad (lo del ‘búnker’), que me lo enseñe para presentar mis papeles de divorcio. Confío en mi esposo. ¿Si mi felicidad molesta a Tilsa (Lozano)? Tiene razón para que le fastidie, porque a ella le ha ido por la pata de los caballos. Uno (Juan Vargas) no la oficializó, la tenía arrinconada y tenía mujer, y el otro (Miguel Hidalgo) andaba de parranda mientras ella estaba cuidando a los hijos en la casa”, sostuvo Magaly Medina.



¿Crees que Tilsa es una persona infeliz?

Debe ser. Bastante envidiosa, mi felicidad le da envidia a mucha gente y eso está bien. Tengo un marido que no es un mantenido y me trata como a una reina.



¿La invitarías a tu programa?

Las puertas de mi programa no están cerradas para nadie, pero somos un programa ‘chihuán’. No creo que le podamos pagar lo que ella suele pedir.



PAOLO GUERRERO Y JEFFERSON FARFÁN

​

De otro lado, la pelirroja invitó públicamente a Paolo Guerrero para que vaya a su programa, que se estrena este lunes 14 a las 9 de la noche.



“Nosotros hemos tenido esa disputa, en la que él y su mamá me mandaron a la cárcel. No guardo rencor y no tengo ningún inconveniente en darle la mano frente a cámara. Está invitado públicamente y ojalá acepte”, mencionó Magaly Medina, quien también comentó que le gustaría tener como invitado a Jefferson Farfán a su espacio televisivo.



NO MÁS ‘AMPAYS’

​

Asimismo, dijo que su programa no habrá más ampays. “Lo que habrá es entretenimiento puro y duro. Quiero entretener al público y que la gente se olvide de los problemas. No volverán los ampays, porque ya pasaron de moda y murieron con ‘Magaly TeVe’”, acotó.