La PONE AL CENTRO. Magaly Medina no puede con su genio y continúa burlándose de Tilsa Lozano, esta vez porque le dio una entrevista a Tomate Barraza en su programa de radio. Durante la conversación, la exmodelo indicó que “su amorcito le había enviado un mensaje”.

Magaly Medina no desaprovechó la oportunidad de mofarse de los sentimientos de la exmodelo. “Se emociona, mira lo que me ha escrito mi amorcito, en qué quedamos no que mucha azúcar”, menciona la conductora.

La conductora indica que a todas las mujeres les gusta sentirse amadas. “Lo que pasa es que no le he pasado antes en la vida, recién lo está disfrutando, claro es que Vargas la choteaba de una manera dura”, precisa.

La Urraca continúo llamando disfuerzos a las expresiones de Tilsa Lozano sobre Jackson Mora. “Cuando existe un amor romántico y sabes que la otra persona es tan melosa como tú es lo más lindo y romántico del mundo, no que aggg”, agrega.

Magaly sobre Tilsa Lozano